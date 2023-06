Κυριαρχία της Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League - MVP της διοργάνωσης ο Ρόδρι

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά συνολικά επτά (!) παίκτες της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης, Μάντσεστερ Σίτι ψηφίστηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League 2022/23 που ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής (11/6) η UEFA, μέσω της τεχνικής επιτροπής της.

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της εφετινής διοργάνωσης ψηφίστηκε ο «χρυσός» σκόρερ των «πολιτών» στον τελικό με την Ίντερ (1-0) Ρόδρι, ενώ καλύτερος νέος παίκτης του Champions League ψηφίστηκε ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια της Νάπολι. Ο δε Έρλινγκ Χάαλαντ, πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 12 γκολ, είδε το γκολ που σημείωσε στη φάση των ομίλων κόντρα στην Ντόρτμουντ να ψηφίζεται ως το κορυφαίο του εφετινού Champions League.

Η τεχνική επιτροπή της UEFA, ανέδειξε MVP της διοργάνωσης τον Ρόδρι, ο οποίος μέτρησε 12 αγώνες, 2 γκολ, 93,8% ευστοχία μεταβιβάσεων κι «έτρεξε» συνολικά 134,8 χιλιόμετρα στους αγώνες της Σίτι. Στην ιδανική ενδεκάδα της τεχνικής επιτροπής, βρίσκονται επτά παίκτες της πρωταθλήτριας Ευρώπης, δύο της φιναλίστ Ίντερ και δύο από τη Ρεάλ.

✨🇪🇸 @mancity ’s final hero Rodri is the 2022/23 #UCL Player of the Season 🙌 #UCLfinal

Αναλυτικά η καλύτερη ενδεκάδα του Champions League 2022/23:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Κάιλ Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι)

Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι)

Αλεσάντρο Μπαστόνι (Ίντερ)

Φεντερίκο Ντιμάρκο (Ίντερ)

ΜΕΣΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ

Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι)

Κέβιν ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι)

Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι)

Έρλινγκ Χάλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Βινίσιους (Ρεάλ)

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.



Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ