«Κόλλησε» στην κίνηση η Μάντσεστερ Σίτι – Έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση στο «Ατατούρκ»

Με μεγάλη καθυστέρηση έφτασε στο «Ατατούρκ» η αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι για τον αποψινό (22:00, MEGA, Cosmote Sport 1) τελικό του Champions League κόντρα στην Ίντερ.

Το μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης δεν άφησε ανεπηρέαστη την αποστολή των «πολιτών», που τη στιγμή που οι παίκτες της Ίντερ πατούσαν χορτάρι, βρισκόταν «κολλημένη» στην κίνηση.

Την ίδια ώρα, προβλήματα δημιουργήθηκαν και κατά την πρόσβαση των οπαδών στο γήπεδο, με το ΜΜΜ να παρουσιάζουν καθυστερήσεις έως και δύο ώρες.

🚨🚨| The Manchester City team bus is currently stuck in traffic.



pic.twitter.com/XhibOOwHq5