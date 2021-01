Μάντσεστερ Σίτι: Θετικός στον κορωνοϊό ο Αγουέρο!

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Σέρχιο Αγουέρο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media.

«Έπειτα από στενή επαφή (σ.σ. με κρούσμα), μπήκα σε αυτοπεριορισμό και το τελευταίο τεστ που έκανα βρέθηκε θετικό.

Παρουσίασα κάποια συμπτώματα και ακολουθώ τις οδηγίες του γιατρού για ανάρρωση. Να προσέχετε όλοι», έγραψε ο 32χρονος φορ, ο οποίος, μετά από αυτήν την εξέλιξη, θα απουσιάσει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Σίτι.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!