Κάτοικος Μάντσεστερ είναι κι επίσημα πλέον ο Νέιθαν Άκε.

Η Σίτι ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού της Μπόρνμουθ, η οποία θα βάλει στα ταμεία της για τη μεταγραφή 43 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης για τα «κεράσια».



Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 25χρονος στόπερ έχει διάρκεια μέχρι το 2025.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv