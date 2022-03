Ζιντσένκο: Αν δεν είχα οικογένεια και παιδί θα ήμουν στην Ουκρανία να πολεμάω

Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής της Σίτι, Ολεσκάντρ Ζιντσένκο στον παλιό Βρετανό διεθνή ποδοσφαιριστή και νυν τηλεοπτικό σχολιαστή – δημοσιογράφο Γκάρι Λίνεκερ. Ο μπακ της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε στο BBC τονίζοντας πως αν δεν είχε γυναίκα και παιδί θα είχε μεταβεί στην Ουκρανία για να πολεμήσει, ενώ παράλληλα περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που βιώνει ο ίδιος στην Αγγλία ενώ η πατρίδα του δέχεται επίθεση από την Ρωσία.

"I'm just crying. I promise you, I'm just crying."



Oleksandr Zinchenko has thanked the world for standing with Ukraine in an emotional interview about the Russian invasion of his homeland.



