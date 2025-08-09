Κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» θα δηλώνει από εδώ και στο εξής ο Μπέντζαμιν Σέσκο, καθώς το Σάββατο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτησή του από τη Λειψία, με τη φανέλα της οποίας διέπρεψε την περασμένη σεζόν, πετυχαίνοντας 21 γκολ στην Μπουντεσλίγκα.

Ο Σλοβένος διεθνής επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι δαπάνησαν για να τον κάνουν δικό τους περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο.

Προερχόμενος στη Λειψία το 2023 από τη Σάλτσμπουργκ, όπου έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2021, ο Σέσκο είναι η τρίτη μεγάλη μεταγραφή των «κόκκινων διαβόλων» αυτό το καλοκαίρι, μετά τους Ματέους Κούνια από την Γουλβς και τον Μπράιαν Μπεμό από την Μπρέντφορντ.

Και οι τρεις επιθετικοί σκόραραν 58 γκολ την περασμένη σεζόν, στοιχείο αρκετό για να βοηθήσει στην επίλυση των επιθετικών προβλημάτων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς πέτυχαν μόνο 44 γκολ στην Premier League την περασμένη σεζόν. Είκοσι φορές πρωταθλητές Αγγλίας, οι Κόκκινοι Διάβολοι κυνηγούν έναν τίτλο στην Premier League από το 2013.

«Η ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι προφανώς απίστευτη, αλλά αυτό που με παρακίνησε ακόμη περισσότερο ήταν το μέλλον», δήλωσε ο Σέσκο και πρόσθεσε: «Όταν συζητήσαμε τον σχεδιασμό, ήταν σαφές ότι όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσει η ομάδα να αναπτύσσεται και να διεκδικήσει ξανά γρήγορα τα μεγαλύτερα τρόπαια».