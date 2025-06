Στο έμψυχο δυναμικό της Μάντσεστερ Σίτι ανήκει πλέον ο Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, καθώς τη Δευτέρα οι «πολίτες» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου Γάλλου αριστερού μπακ από τη Γουλβς.

Η μεταγραφή κόστισε 40 εκατομμύρια ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει με την ομάδα του Γκουαρντιόλα συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Ο Ραγιάν Αΐτ-Νουρί αφήνει το «Μολινό» για να μετακινηθεί στο «Etihad», έχοντας καταγράψει με τους «λύκους» 157 εμφανίσεις στις πέντε αγωνιστικές περιόδους που φόρεσε τη φανέλα τους.

Rayan Ait-Nouri has completed his move to City! 🩵 pic.twitter.com/Gliqsdl7fX

— Manchester City (@ManCity) June 9, 2025