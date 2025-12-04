Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε δυναμικά στην κούρσα διεκδίκησης του Ροντρίγκο, όπως αναφέρει η αθλητική ιστοσελίδα «Football Insider. Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κρύβει τη δυσαρέσκεια του για την αγωνιστική μεταχείριση του στην Ισπανία, καθώς δεν είναι στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη βασική ενδεκάδα. Μάλιστα για να χρηματοδοτήσει την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ διαπραγματεύεται με την Τότεναμ την παραχώρηση του Σαβίνιο, που έχει βοηθήσει τους «πολίτες».

Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, πάντως, έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική αγορά, αν δεχτεί πρόταση περίπου στα 80 με 90 εκατ. ευρώ. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ, συμπληρώνοντας πως η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έχει αποφασίσει να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Ρεάλ, προσφέροντας 85 εκατ. για τα δικαιώματα του.

Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός είχε την περασμένη σεζόν 13 γκολ και δέκα ασίστ σε 50 αγώνες με την Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά τη φετινή σεζόν δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ και έχει περιοριστεί σε τρεις ασίστ σε 17 συμμετοχές, οι περισσότερες παίζοντας ως αλλαγή.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ ο Βραζιλιάνος φέρεται να δέχθηκε δελεαστικές προτάσεις το περασμένο καλοκαίρι από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, αλλά προτιμά να μείνει στην Ευρώπη και να παίξει στην Αγγλία.

Ο Ροντρίγκο έχει συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2028.