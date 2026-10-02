Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε στην αντεπίθεση καταθέτοντας επίσημα την έφεσή της κατά της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League, η οποία έκρινε τον σύλλογο ένοχο για 114 από τις 115 οικονομικές παραβιάσεις που είχαν διερευνηθεί για την περίοδο 2009-2018.

Οι «Πολίτες» είχαν περιθώριο μιας εβδομάδας για να προσφύγουν κατά της απόφασης και γνωστοποίησαν πως υπέβαλαν την ολοκληρωμένη έφεσή τους στις 7 μμ, το βράδυ της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου.

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