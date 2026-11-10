Σα να μην έφτανε στη Μάντσεστερ Σίτι το πρόβλημα με τις 114 από τις 115 κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, βιώνει νέα εξωαγωνιστική περιπέτεια, προερχόμενη αυτή τη φορά από τη Σερβία.

Η Ανώτατη Εισαγγελία του Βελιγραδίου ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής του Φίλιπ Στεφάνοβιτς από την Παρτίζαν στους «πολίτες» το καλοκαίρι του 2021.

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