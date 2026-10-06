Η Κύπρος επικράτησε 2-1 της Λετονίας και διατήρησε τις ελπίδες της για την απευθείας άνοδο της στη League B του Nations League. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου επικράτησε στο ΓΣΠ με ανατροπή, καθώς μετά το γκολ του Ντασκέβικς στο 57′, κατάφερε φέρει τα πάνω κάτω με τα τέρματα του μέσου του Λεβαδειακού, Ιωάννη Κωστή, στο 71′ και το buzzer beater του Έντουαρντς στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με τη δεύτερη νίκη της η Κύπρος εξασφάλισε επί της ουσίας τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου, ενώ υπολείπεται δύο του Μαυροβούνιου που προπορεύεται στο γκρουπ με 9 βαθμούς. Να σημειωθεί ότι η πρώτη θέση δίνει το απευθείας εισιτήριο της ανόδου.

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