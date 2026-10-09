Εγκωμιαστικό αφιέρωμα στον Κωνσταντή Τζολάκη κάνει η ισπανική εφημερίδα Marca η οποία τον αποκαλεί «Άδωνι κάτω από τα δοκάρια».

Για τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα αναφέρει ότι ένας από τους πιο περιζήτητους τερματοφύλακες σε Αγγλία και Ευρώπη.

Επίσης το άρθρο περιλαμβάνει την εκτίμηση του προπονητή του ποδοσφαιριστή στην Χαλ και κάνει μνεία στην εξέλιξή του υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

Περισσότερα στο paixebala.gr…