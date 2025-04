Σε οριστική συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF), προκειμένου να γίνει ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της «Σελεσάο» έφτασε ο Κάρλο Αντσελότι.

Όπως μετέδωσε το βράδυ της Δευτέρας (28/4) η «Marca», ο ο 65χρονος Ιταλός προπονητής θα αναλάβει τα ηνία της Εθνικής Βραζιλίας αμέσως μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, πιθανότατα στο τέλος της σεζόν.

Αυτό που απομένει είναι η υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για να επισφραγιστεί μια δέσμευση που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά το έγκυρο ισπανικό μέσο «ο Αντσελότι, πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, θα ολοκληρώσει έτσι μια ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για να αναλάβει την πρόκληση της κατάκτησης του 6ου Παγκοσμίου Κυπέλλου για τη Σελεσάο.

Θα πρόκειται ταυτόχρονα και για το επιστέγασμα μιας θρυλικής καριέρας, κατά την οποία κατέκτησε τίτλους στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου και στο Champions League, προπονώντας τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες παγκοσμίως».

Ανάλογη δημοσίευση έκανε και ο γνωστός μάνατζερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, για την οριστικοποίηση της συμφωνίας του Ιταλού τεχνικού, με τη Σελεσάο.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.

Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.

Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025