Αναστάτωση επικρατεί στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη για τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο. Δημοσίευμα της ισπανικής «Marca» υποστήριξε πως στο Μαρόκο επικρατεί αισιοδοξία εν όψει της ετυμηγορίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη (24/11), με τη μαροκινή πλευρά να εκτιμά ότι το CAS θα δικαιώσει την προσφυγή της και θα διατηρήσει το τρόπαιο που της έχει απονεμηθεί από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF).

Την ίδια ώρα το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο παρενέβη με επίσημη ανακοίνωση και έβαλε τέλος στα σενάρια περί «ειλημμένης απόφασης».

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