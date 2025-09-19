Ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, έδωσε (19/9) μια…διαφορετική εξήγηση για τη δύσκολη θέση των Ραχίμ Στέρλινγκ και Άξελ Ντισασί, που βρίσκονται εκτός ομάδας, υπονοώντας ότι η κατάστασή τους ωχριά σε σύγκριση με τη ζωή του πατέρα του ως ψαρά για 50 χρόνια.

Οι δύο παίκτες προπονούνται ξεχωριστά από την πρώτη ομάδα της Τσέλσι, αφού δεν αποτελούν μέρος των σχεδίων του Μαρέσκα. Όταν ρωτήθηκε αν η ψυχική τους υγεία θα μπορούσε να επηρεαστεί από αυτό το γεγονός, ο Ιταλός προπονητής είπε:

«Ο πατέρας μου είναι 75 ετών και εδώ και 50 χρόνια είναι ψαράς, δουλεύοντας από τις δύο το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί. Αυτό είναι δύσκολο στη ζωή, όχι ο τρόπος που εργάζεται ένας παίκτης».

Οι Σέρλινγκ και Ντισασί έχουν συμβόλαια που ισχύουν μέχρι το 2026 και το 2029, αντίστοιχα, και ο Ιταλός αναγνώρισε τη δυσκολία της κατάστασής τους:

«Έχω βρεθεί στην κατάσταση του Ρααχίμ και του Άλεξ ως παίκτης και, σίγουρα, ξέρω ότι δεν είναι το καλύτερο συναίσθημα για έναν παίκτη. Θέλεις να προπονείσαι και να παίζεις παιχνίδια», δήλωσε ο Μαρέσκα στους δημοσιογράφους.

«Για διαφορετικούς λόγους, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι ο σύλλογος τους δίνει την ευκαιρία να δουλέψουν με τον σωστό τρόπο.»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Στέρλινγκ δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram που έδειχνε πώς προπονούνταν κάτω από τα φώτα μετά τις 22:00 (ώρα Ελλάδας).

Τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών επικοινώνησε με τον σύλλογο για να βεβαιωθεί ότι οι δύο αντιμετωπίζονταν σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων τους.

Ο Μαρέσκα επέμεινε ότι τέτοιες καταστάσεις είναι συνηθισμένες σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο: «Δεν είναι μόνο η Τσέλσι, είναι κάθε σύλλογος στον κόσμο, σας το υπόσχομαι. Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Βραζιλία. Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο παίκτης και ο σύλλογος δεν βρίσκουν λύση, του δίνεις όλα τα εργαλεία για να προπονηθεί. Αλλά αν δεν συμμετέχεις στην ομάδα, δεν συμμετέχεις στην ομάδα.»