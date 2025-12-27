Ένα σημαντικό «όπλο» προστίθεται στη… φαρέτρα του ομοσπονδιακού τεχνικού του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, εν όψει της συνέχειας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο λόγος για τον Ασράφ Χακίμι, ο οποίος απουσίασε από τα πρώτα δύο ματς λόγω τραυματισμού, ωστόσο, όπως δήλωσε ο προπονητής, του είναι πλέον ετοιμοπόλεμος.

Μετά την ισοπαλία των «λιονταριών του Άτλαντα» απέναντι στο Μάλι ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί δήλωσε:

«Έχουμε καλές πιθανότητες να δούμε τον Χακίμι, είτε στο αχικό σχήμα, είτε να μπαίνει ως αλλαγή. Αναμενόταν να παίξει τουλάχιστον 10 λεπτά με το Μάλι, αλλά προτιμήσαμε να μην πάρουμε κανένα ρίσκο.

Θα του δώσουμε λίγο χρόνο παιχνιδιού για να τον επαναφέρουμε σε φόρμα. Θα είναι έτοιμος για την φάση των νοκ άουτ, αυτό είναι σίγουρο».