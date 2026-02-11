Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) ανακοίνωσε τους δύο τελευταίους αγώνες προετοιμασίας της εθνικής ομάδας πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» θα παίξουν με τον Ισημερινό στο στάδιο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης στις 27 Μαρτίου.

Στον δεύτερο αγώνα, όπως και το 2022, το Μαρόκο θα παίξει με την Παραγουάη. Αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Γαλλία, στο γήπεδο της Λανς (Stade Bollaert-Delelis) στις 31 Μαρτίου.

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακοπής των εθνικών πρωταθλημάτων.