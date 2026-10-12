Τέσσερις ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο «Βελοντρόμ» για τη League Phase του Europa League, η Μαρσέιγ πήρε πολύτιμη βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα, επικρατώντας με 2-0 της Τρουά εκτός έδρας.

Στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 6η αγωνιστική της Ligue 1, οι Μασσαλοί εξασφάλισαν μόλις τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα, χάρη στο γκολ του Αρίτ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αμπντελί στις καθυστερήσεις.

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