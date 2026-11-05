Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, σχολίασε την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 από τον Παναθηναϊκό για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Ο προπονητής της Ρεάλ εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, αναφέροντας ότι οι παίκτες του έπαιξαν με σωστή νοοτροπία, χάνοντας το ματς στις λεπτομέρειες. Στάθηκε σε μερικά εύκολα καλάθια που άφησε η ομάδα του στον Παναθηναϊκό, αλλά και τις βολές στις οποίες έστειλαν τους Κέντρικ Ναν και Σιλβέν Φρανσίσκο.

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