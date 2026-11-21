Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε την ανασκόπηση της ήττας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-75 από τον Ολυμπιακό, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής της Ρεάλ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εμφάνιση της ομάδας του. Αρχικά τόνισε ότι οι παίκτες του δεν παρουσιάστηκαν στο παρκέ με τη σωστή νοοτροπία, ενώ το μέτριο επιθετικό ξεκίνημα λειτούργησε ακόμη χειρότερα για την ομάδα του, που παρόλα αυτά κατάφερε κάπως να βρει τον ρυθμό της στη συνέχεια. Στη δεύτερη περίοδο ωστόσο παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με ακόμη μεγαλύτερη άνεση.

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