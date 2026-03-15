Τη ματαίωση του Finalissima, του αγώνα ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και την κάτοχο του Κόπα Αμέρικα Αργεντινή, ανακοίνωσε η UEFA.

Η αναμέτρηση είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου στο Κατάρ, αλλά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα αναζητείτο εναλλακτική λύση, καθώς ήταν δεδομένο ότι η αραβική χώρα δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει το παιχνίδι.

«Δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία με την Αργεντινή για μία εναλλακτική ημερομηνία», αναφέρει στην ανακοίνωση της η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

Σύμφωνα με την UEFA, προτάθηκε αρχικά, είτε η διεξαγωγή του αγώνα την ίδια ημέρα στο στάδιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», είτε η μετατροπή του σε διπλό τελικό, με το πρώτο ματς στη Μαδρίτη και το δεύτερο στο Μπουένος Άιρες.

Οι επιλογές αυτές απορρίφθηκαν και η UEFA επανήλθε προτείνοντας τη διεξαγωγή του αγώνα σε ουδέτερο ευρωπαϊκό γήπεδο, στις 27 ή στις 30 Μαρτίου. Η πλευρά της Αργεντινής αντιπρότεινε τη μετάθεση της αναμέτρησης για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που οι Ισπανοί απέρριψαν λόγω έλλειψης ημερομηνιών, και ακολούθως τον ορισμό του αγώνα για τις 31/3, ενδεχόμενο που η UEFA χαρακτήρισε «μη πραγματοποιήσιμο».

Έτσι, το φετινό «Finalissima» οδηγήθηκε σε οριστική ματαίωση, ακολουθώντας τη μοίρα άλλων αθλητικών γεγονότων που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ αυτών, τα grand prix της Formula 1 σε Μπαχρέιν και Τζέντα, που ματαιώθηκαν, ή ο αγώνας του Moto GP στο Κατάρ, που μετατέθηκε από τις 12 Απριλίου για τις 8 Νοεμβρίου.