Η κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» θα ωθήσει τον 33χρονο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Γερμανίας, δήλωσε ο Λόταρ Ματέους.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε τον Χάρι Κέιν στην Bundesliga. Είναι ένας διεθνής πρεσβευτής του ποδοσφαίρου», τόνισε και συνέχισε: «Ίσως ονειρευόταν να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα… αλλά πρέπει να παίζεις σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως η Μπάγερν. Βρήκε την ηρεμία του στο Μόναχο και στον σωστό σύλλογο με τους σωστούς συμπαίκτες».

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