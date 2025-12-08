Έντονη κριτική ασκήθηκε κατά του Ματίας Αλμέιδα, με αφορμή τα παράπονα που εξέφρασε στη γυναίκα βοηθό της αναμέτρησης της Σεβίλλης με τη Βαλένθια, με τον ίδιο μάλιστα να κατηγορείται ότι μίλησε με σεξιστικό τρόπο στη ρέφερι.

Με το αυτογκόλ του Ταρέγκα στο 58ο λεπτό η Σεβίλλη κρατούσε χθες στα χέρια της τη μεγάλη νίκη μέσα στο «Μεστάγια» κόντρα στη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στη La Liga, αλλά τελικά οι «νυχτερίδες» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον πρώτο σκόρερ τους, Ούγκο Ντούρο.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, που βρίσκεται πλέον στον πάγκο της ομάδας από την Ανδαλουσία, κατηγορήθηκε πως μίλησε με απρεπή τρόπο στη βοηθό διαιτητή του αγώνα, Γουαδαλούπε Πόρας, στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Τι απάντησε ο «Πελάδο» στις σχετικές κατηγορίες

Στη Συνέντευξη Τύπου, όμως, ο «Πελάδο» διέψευσε πως μίλησε απαξιωτικά και με σεξιστικό τρόπο στην Ισπανίδα:

«Μιλάω πάντα με σεβασμό και μου αρέσει να μου φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς ρώτησα τη βοηθό γιατί τιμωρήθηκε με κάρτα ο Πέκε και μου απάντησε ότι δεν της έδειξα τον απαιτούμενο σεβασμό.

Έχω τρεις κόρες, μία σύζυγο και μητέρα. Πάντα σέβομαι απόλυτα τις γυναίκες.

Μου αρέσει να μου απαντούν με καλό τρόπο. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με το φύλο. Δεν ξεχωρίζω τους άνδρες με τις γυναίκες, είμαστε όλοι ίσοι. Στο ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ίσοι, όπως και στη ζωή.»