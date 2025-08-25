H γαλλική Ομοσπονδία μπάσκετ, ενημέρωσε πως ο Ματιού Στραζέλ θα χάσει το Ευρωμπάσκετ 2025, η «αυλαία» του οποίου «ανοίγει» την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, με τον 23άχρονο Γάλλος γκαρντ της Μονακό να εκφράζει την πικρία που νιώθει σε ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο «Χ».

Ο Στραζέλ δεν αγωνίστηκε στη φιλική αναμέτρηση με την εθνική Ελλάδας, καθώς αντιμετώπιζε τραυματισμό στον μηρό, ο οποίος αποδείχτηκε σοβαρός, με αποτέλεσμα να μην συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα των «μπλε» για το Ευρωμπάσκετ.

Τη θέση του θα καλύψει ο Ναδίρ Ιφί της Παρί.

Ο Ματιού Στραζέλ έγραψε: «Με χτύπησε κεραυνός. Δεν έχω λόγια, μόνο δάκρυα. Θα έκανα τα πάντα για να νιώσω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπήσω τη νέα γενιά».