Στο ματς της αγωνιστικής, «ασπιρίνες» και Βαυαροί μοιράστηκαν από έναν βαθμό σε ένα άκρως επεισοδιακό παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με το πανέμορφο τέρμα του Γκαρσία στο 6ο μόλις λεπτό.

Η ομάδα του Κομπανί απάντησε με τον Τα στο 26′, ωστόσο το τέρμα του Γερμανού στόπερ ακυρώθηκε για χέρι. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τζάκσον αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από σκληρό μαρκάρισμα, αφήνοντας με δέκα δείκτες τους φιλοξενούμενους.

Με την έναρξη του β’ μέρους η Λεβερκούζεν σπατάλησε δύο τεράστιες ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματά της, με τους Τίλμαν και Σικ να μην μπορούν να σκοράρουν σε φάσεις τετ-α-τετ.

