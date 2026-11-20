Ο Τόμας Ματσιούλις μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Ζάλγκιρις με 87-72 από τον Παναθηναϊκό κάνοντας την ανασκόπηση του αγώνα και αφήνοντας ερωτήματα για τη διαιτησία του αγώνα.

Ο προπονητής της Ζάλγκιρις αρχικά απένειμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη του. Στη συνέχεια, έκανε την αυτοκριτική του αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η ομάδα του δεν ακολούθησε με επιτυχία το αμυντικό της πλάνο, ενώ στην τέταρτη περίοδο ο Ναν έκρινε το παιχνίδι. Ο Λιθουανός παράλληλα, σημείωσε ότι δεν εξεπλάγη από τις αμυντικές προσαρμογές των πράσινων πάνω στον Βαλαντσιούνας, ενώ χαρακτήρισε τους πόντους από δεύτερες ευκαιρίες ως προϊόν της αθλητικότητας των παικτών του τριφυλλιού, κάτι που διορθώθηκε στην τρίτη περίοδο.

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