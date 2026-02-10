Στις 29 Ιανουαρίου 2025, οι γονείς του Μαξ Ναούμοφ, Βαντίμ και Εβγκένια, έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροπλάνο της πτήσης 5342 της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο κοντά στην Ουάσινγκτον.

Ήταν δύο από τα 67 θύματα του τραγικού αυτού αεροπορικού δυστυχήματος, στην πλειοψηφία τους προπονητές καλλιτεχνικού πατινάζ, νεαροί αθλητές και γονείς που επέστρεφαν από αναπτυξιακό καμπ.

Οι Βαντίμ Ναούμοφ και Εβγκένια Σίσκοβα ήταν εκ των κορυφαίων ζευγαριών του ρωσικού καλλιτεχνικού πατινάζ στη δεκαετία του 1990.

Είχαν κατακτήσει το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1994 και είχαν μετάσχει δύο φορές σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς: το 1992 (5οι) και το 1994 (4οι).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr