Ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας αφρικανικού ποδοσφαίρου, Πατρίς Μοτσέπε, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην Τανζανία και μίλησε για τις αλλαγές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχουν αναμένεται να αυξηθεί σε 28, ενώ επιβεβαίωσε ότι το τουρνουά θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια στο μέλλον.

Το Κύπελλο Εθνών έχει 24 φιναλίστ στις τελευταίες τέσσερις εκδόσεις του, ενώ στο παρελθόν μετείχαν 16 ομάδες. Οι 24 ομάδες χωρίστηκαν σε έξι ομίλους των τεσσάρων, αλλά ο Μοτσέπε δεν εξήγησε πώς θα «μπουν» άλλες τέσσερις ομάδες στο τουρνουά στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι η CAF έχει 54 ομοσπονδίες-μέλη.

Πάντως ο Πατρίς Μοτσέπε, επανέλαβε ότι το Κύπελλο Εθνών θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια μετά το 2028, μια απόφαση που προκάλεσε πολλές επικρίσεις όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, αφού διεξάγεται κάθε δύο χρόνια από το 1968.

Επίσης διέψευσε δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι οι τελικοί του 2027 θα μεταφερθούν από την Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα, οι οποίες πρόκειται να συνδιοργανώσουν το επόμενο Κύπελλο Εθνών, λόγω ανησυχιών ότι οι υποδομές στις τρεις χώρες της Ανατολικής Αφρικής δεν θα είναι έτοιμες εγκαίρως.

«Η CAF και το αφρικανικό ποδόσφαιρο θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένα φέτος και τα επόμενα χρόνια. Πιστεύουμε ότι η Κένυα, η Τανζανία και η Ουγκάντα ​​θα προσφέρουν ένα καλό τουρνουά του χρόνου», δήλωσε ο Μοτσέπε.

Ο πρόεδρος της CAF ανέφερε ότι το αφρικανικό ποδόσφαιρο επλήγη από τα περιστατικά που αμαύρωσαν τον τελικό του 2025, με τη Σενεγάλη να αποχωρεί από το γήπεδο μετά από ένα πέναλτι που καταλογίστηκε εναντίον της,

«Είμαι βαθιά απογοητευμένος από τα απαράδεκτα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού», δήλωσε ο Μοτσέπε στους δημοσιογράφους και συνέχισε:

«Θα τροποποιήσουμε το καταστατικό της CAF και τον πειθαρχικό κώδικα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαστικά μας όργανα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν ποινές που αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την ακεραιότητα, τη φήμη και την παγκόσμια θέση του αφρικανικού ποδοσφαίρου».

Η Σενεγάλη, η οποία κέρδισε 1-0 στην παράταση τον τελικό, και το Μαρόκο, τιμωρήθηκαν με χρηματικό πρόστιμο.