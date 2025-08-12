Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα με γραπτή του δήλωση προανήγγειλε την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που ελήφθη η απόφαση.

Το γυαλί στη σχέση των πρωταθλητών Ευρώπης με τον Ιταλό γκολκίπερ ράγισε μετά την απόφαση του Ιταλού γκολκίπερ να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα, ωστόσο μετά τον αποκλεισμό του από την αποστολή του συλλόγου για το ευρωπαϊκό Super Cup με την Τότεναμ έσπασε οριστικά.

Στη δημόσια δήλωσή του ο διεθνής γκολκίπερ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους της ομάδας, αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε αναφορά στη διοίκηση ή στον Λουίς Ενρίκε.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Προς τους ξεχωριστούς οπαδούς της Παρί,

Από την πρώτη μέρα που έφτασα, έδωσα τα πάντα – εντός και εκτός γηπέδου – για να κερδίσω τη θέση μου και να υπερασπιστώ την εστία της Παρί Σεν Ζερμέν.

Δυστυχώς, κάποιος αποφάσισε ότι δεν μπορώ πλέον να είμαι μέλος της ομάδας και να συνεισφέρω στην επιτυχία της. Είμαι απογοητευμένος και αποκαρδιωμένος.

Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να κοιτάξω τους οπαδούς στο Παρκ ντε Πρενς στα μάτια για άλλη μια φορά και να τους αποχαιρετήσω όπως πρέπει να γίνει.

Αν αυτό δεν συμβεί, θέλω να ξέρετε ότι η υποστήριξη και η αγάπη σας σημαίνουν τα πάντα για μένα και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Θα κουβαλάω πάντα μαζί μου την ανάμνηση όλων των συναισθημάτων, των μαγικών νυχτών και εσάς, που με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου.

Στους συμπαίκτες μου – τη δεύτερη οικογένειά μου – σας ευχαριστώ για κάθε μάχη, κάθε γέλιο, κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε. Θα είστε πάντα αδέρφια μου.

Το να παίζω για αυτόν τον σύλλογο και να ζω σε αυτή την πόλη ήταν τεράστια τιμή».