Μέσα σε έξι λεπτά κι ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Τορίνο κατάφερε σε ματς γοήτρου να επικρατήσει με 2-1 της Σασουόλο στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής της Serie A.
Ο Τόρστβεντ στο 51′ έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, αλλά στο 66′ ο Σιμεόνε και στο 71′ ο Πέντερσεν ανέτρεψαν το σκηνικό και χάρισαν το «τρίποντο» στους γηπεδούχους.
Η 36η αγωνιστική:
Τορίνο-Σασουόλο 2-1 (66′ Σιμεόνε, 71′ Πέντερσεν – 51′ Τόρστβεντ)
Κάλιαρι-Ουντινέζε 9/5
Λάτσιο-Ίντερ 9/5
Λέτσε-Γιουβέντους 9/5
Βερόνα-Κόμο 10/5
Κρεμονέζε-Πίζα 10/5
Φιορεντίνα-Τζένοα 10/5
Πάρμα-Ρόμα 10/5
Μίλαν-Αταλάντα 10/5
Νάπολι-Μπολόνια 11/5
Βαθμολογία (σε 35 αγώνες)
Ίντερ 82 – Πρωταθλήτρια
Νάπολι 70
Μίλαν 67
Γιουβέντους 65
Ρόμα 64
Κόμο 62
Αταλάντα 55
Λάτσιο 51
Μπολόνια 49
Σασουόλο 49 -36αγ.
Ουντινέζε 47
Τορίνο 44 -36αγ.
Πάρμα 42
Τζένοα 40
Κάλιαρι 37
Φιορεντίνα 37
Λέτσε 32
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 20 – Υποβιβάστηκε
Πίζα 18 – Υποβιβάστηκε