Μέσα σε έξι λεπτά κι ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Τορίνο κατάφερε σε ματς γοήτρου να επικρατήσει με 2-1 της Σασουόλο στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Τόρστβεντ στο 51′ έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, αλλά στο 66′ ο Σιμεόνε και στο 71′ ο Πέντερσεν ανέτρεψαν το σκηνικό και χάρισαν το «τρίποντο» στους γηπεδούχους.

Η 36η αγωνιστική:

Τορίνο-Σασουόλο 2-1 (66′ Σιμεόνε, 71′ Πέντερσεν – 51′ Τόρστβεντ)

Κάλιαρι-Ουντινέζε 9/5

Λάτσιο-Ίντερ 9/5

Λέτσε-Γιουβέντους 9/5

Βερόνα-Κόμο 10/5

Κρεμονέζε-Πίζα 10/5

Φιορεντίνα-Τζένοα 10/5

Πάρμα-Ρόμα 10/5

Μίλαν-Αταλάντα 10/5

Νάπολι-Μπολόνια 11/5

Βαθμολογία (σε 35 αγώνες)

Ίντερ 82 – Πρωταθλήτρια

Νάπολι 70

Μίλαν 67

Γιουβέντους 65

Ρόμα 64

Κόμο 62

Αταλάντα 55

Λάτσιο 51

Μπολόνια 49

Σασουόλο 49 -36αγ.

Ουντινέζε 47

Τορίνο 44 -36αγ.

Πάρμα 42

Τζένοα 40

Κάλιαρι 37

Φιορεντίνα 37

Λέτσε 32

Κρεμονέζε 28

Βερόνα 20 – Υποβιβάστηκε

Πίζα 18 – Υποβιβάστηκε