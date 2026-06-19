Μία μέρα ύστερα από την είδηση της αποχώρησης του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας μετά το Μουντιάλ, γνωστά έγιναν τα πρώτα ονόματα με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Ισπανού, με δύο εξ αυτών να έχουν συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ.

Παρά το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στην Πορτογαλία ασχολούνται ήδη με την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας, έπειτα από τα νέα της απόφασης του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να αποχωρήσει μετά το Μουντιάλ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

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