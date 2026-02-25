Ο Ασράφ Χακίμι, που παραπέμφθηκε σε δίκη για βιασμό, βρίσκεται στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν για τον αγώνα με τη Μονακό (22:00, COSMOTE SPORT 5 HD) στο πλαίσιο των play off του Champions League στο «Παρκ ντε Πρενς».

Μία ημέρα μέρα την ανακοίνωση της νομικής απόφασης, ο 27χρονος Μαροκινός αναμένεται να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα του Λουίς Ενρίκε, με τους Παριζιάνους να βασίζονται στο τεκμήριο της αθωότητας.

Από την έναρξη αυτής της υπόθεσης τον Φεβρουάριο του 2023 και την απαγγελία κατηγοριών στον Χακίμι τον Μάρτιο του ίδιου έτους για τον βιασμό μιας νεαρής γυναίκας, ο σύλλογος πάντα υποστήριζε τον παίκτη του. «Είναι στα χέρια του δικαστικού συστήματος», ήταν το μόνο που είπε ο Λουίς Ενρίκε την Τρίτη όταν ερωτήθηκε για το θέμα στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα.

Ο Χακίμι, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τον εαυτό του στο X: «Σήμερα, μια κατηγορία για βιασμό είναι αρκετή για να δικαιολογήσει μια δίκη παρόλο που την αρνούμαι και όλα αποδεικνύουν ότι είναι ψευδής. Περιμένω ήρεμα αυτή τη δίκη, η οποία θα επιτρέψει στην αλήθεια να βγει δημόσια», αντέδρασε ο παίκτης, ενώ η δικηγόρος του, Φανί Κολίν, άσκησε έφεση.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2023, η νεαρή γυναίκα, τότε 24 ετών, πήγε πρώτα σε αστυνομικό τμήμα στο Βαλ-ντε-Μαρν όπου κατήγγειλε βιασμό, χωρίς να υποβάλει μήνυση. Ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα και λίγες ημέρες αργότερα ο παίκτης κατηγορήθηκε επίσημα.