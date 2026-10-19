Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και οι συμπαίκτες του στάθηκε αδύνατο να σταματήσουν το βαρύ πυροβολικό των Μαδριλένων και μοιραία έφυγαν ηττημένοι από την ισπανική πρωτεύουσα. Στο -6 από την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Μπαρτσελόνα βρίσκεται η Ρεάλ, μία εβδομάδα πριν από το Clasico στο «Καμπ Νόου» (25/10, 22:00).

Το σκορ άνοιξε στο 30’ ο Γκιουλέρ, ακολούθησε ο Εμπαπέ με γκολ στο 37’ και πέναλτι στο 63’, ενώ η Σεβίλλη μείωσε με τον Μπουένο στο 80’. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 82’ ο Ντιομαντέ.

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