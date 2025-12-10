Κανονικά στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο για το αποψινό (22:00, ΜEGA-Cosmote Sport 2) ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος αστέρας τραυματίστηκε στον αγώνα της «βασίλισσας» με τη Θέλτα και δεν προπονήθηκε την Τρίτη.

Ως εκ τούτου η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τους πολίτες έμοιαζε να είναι στον… αέρα.

Εντούτοις ο Εμπαπέ συμπεριελήφθη κανονικά στην αποστολή των» μερένχες», καθώς το πρόβλημά του δεν αποδείχθηκε σοβαρό.

Αντίθετα ο Τσάμπι Αλόνσο στο αποψινό ματς δε θα έχει στη διάθεσή του τον Εντουάρντο Καμαβίνγκα.

Ο 23χρονος Γάλλος μέσος δεν έχει απαλλαγεί από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αριστερό αστράγαλο και έτσι δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τη Ρεάλ απέναντι στους Άγγλους.

Στο… απουσιολόγιο των Μαδριλένων υπάρχουν και τα ονόματα των Έντερ Μιλιτάο, Νταβίντ Αλάμπα, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ντάνι Καρβαχάλ, Φερλάν Μεντί και Ντιν Χούισεν.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην 6η θέση της φάσης των ομίλων του Champions League με 12 βαθμούς, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι είναι 12η με δύο πόντους λιγότερους.