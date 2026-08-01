Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς απέκτησαν τον Μάριο Χεζόνια, με τον Κροάτη φόργουορντ να υπογράφει μονοετές, μη εγγυημένο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο του HoopsHype, οι απολαβές του, ύψους 2,8 εκατ. δολαρίων, θα γίνουν πλήρως εγγυημένες εφόσον παραμείνει στο ρόστερ μετά τις 15 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει το Cleveland.com, οι Καβαλίερς υπολογίζουν τον 31χρονο διεθνή για ενεργό ρόλο στο βασικό rotation, καλύπτοντας το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ντιν Γουέιντ.

Ο Χεζόνια επιστρέφει στο ΝΒΑ έπειτα από μια εντυπωσιακή σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αναδείχθηκε MVP της Liga Endesa 2025-26, ενώ στην πρώτη θητεία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου αγωνίστηκε σε Μάτζικ, Νικς και Μπλέιζερς, μετρώντας 330 συμμετοχές.