Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα η Άουγκσμπουργκ, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Σάλκε στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της Bundesliga.

Ο Μίχαελ Γκρέγκοριτς άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους μόλις στο 18ο λεπτό, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η αποστολή της Σάλκε έγινε ακόμη πιο δύσκολη στο 63΄, όταν ο Ρον Σάλενμπεργκ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

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