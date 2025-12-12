Την παράσταση έκλεψε ο γιος του Ματίας Λεσόρ στο μεγάλο σερβικό ντέρμπι ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα.

Η σύζυγος του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού, Τρέισι, μαζί με τα δύο παιδιά τους, έδωσαν το «παρών» στην «Belgrade Arena», εκεί όπου ο μικρός Μάτσον εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας φουτεράκι με το πρόσωπο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Matson Lessort, Mathias Lessort’s son showing his passion for the derby, Partizan AND Zeljko Obradovic 🥰 pic.twitter.com/HU3gnYEXvg — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 12, 2025