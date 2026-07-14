Ο αυριανός ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή έχει χαρακτηριστεί ως ο αγώνας «υψηλότερου κινδύνου» μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό ξεκαθαρίστηκε μετά από τη συνάντηση των επικεφαλής του FBI, των αρμόδιων αξιωματούχων ασφαλείας αλλά και της τοπικής αστυνομίας.

Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν τα επεισόδια ανάμεσα στους θερμόαιμους φίλους των δύο αντιπάλων, θα εφαρμοστεί μια ευρεία σειρά μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών εισόδων για τους οπαδούς των δύο ομάδων, παρότι δεν θα υπάρξει διαχωρισμός τους εντός του σταδίου.

Το FBI, η FIFA και η αστυνομία συναντήθηκαν τη Δευτέρα (13/7) και έθεσαν επί τάπητος το ιστορικό χάσμα μεταξύ των δύο χωρών ενώ εξέφρασαν και τις εύλογες ανησυχίες τους για πιθανά επεισόδια μεταξύ των αντίπαλων οπαδών.

Αν και θα καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να κρατηθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων χωριστά στις εξέδρες, αναγνωρίζεται ότι οι αξιωματούχοι δεν μπορούν να κάνουν πολλά μέσα στο γήπεδο, λόγω της έλλειψης διαχωρισμού στους αγώνες της FIFA. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους κοινόχρηστους χώρους, όπου αναμένεται να αναμειχθούν οι οπαδοί.

Επίσης θα υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία έξω από κάθε ξενοδοχείο των ομάδων, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή γύρω από το εντυπωσιακό Mercedes-Benz Stadium, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πολλοί από τους οπαδούς των δύο αντιπάλων.

Παράλληλα μια μικρή ομάδα από τη Μονάδα Αστυνομικής Προστασίας του Ποδοσφαίρου του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται στις ΗΠΑ, θα είναι επί τόπου στην Ατλάντα και έχει ήδη συνεργαστεί επιτυχώς με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Τα… προεόρτια, πάντως του αυριανού αγώνα, ξεκίνησαν από το περασμένο Σάββατο. Στο διαδίκτυο έχουν ήδη κυκλοφορήσει βίντεο με επεισόδια μεταξύ οπαδών της Αργεντινής και της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Νορβηγία, όταν στις εξέδρες υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα σε Βρετανό οπαδό που αντάλλαξε γροθιές σε τρείς οπαδούς της Αργεντινής, πριν τους χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει μια ομάδα οπαδών με φανέλες της Αργεντινής να έρχεται αντιμέτωπη με οπαδούς της Αγγλίας σε ένα μπαρ.

Απόλυτα φυσιολογικοί λοιπόν, είναι οι φόβοι των ιθυνόντων της FIFA, του FBI, αλλά και της αστυνομίας στην Ατλάντα, για το τι πρόκειται να συμβεί αύριο το βράδυ, όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων βρεθούν μαζί στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρονικά ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Αρχές της Ατλάντα λοιπόν, θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή ενόψει της αναμέτρησης, ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες που αναβιώνει μια από τις μεγαλύτερες και πιο φορτισμένες ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες διεθνώς. Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα υπάρξουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, περιμετρικά αλλά και μέσα στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το ματς, όσο και στα σημεία όπου θα συγκεντρωθούν Άγγλοι και Αργεντινοί φίλαθλοι.

Η κόντρα των δύο χωρών -πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι- έχει και έντονο ιστορικό υπόβαθρο, λόγω της διαμάχης τους για τα Νησιά Φόκλαντ, ένα ζήτημα που παραμένει στη μνήμη όλων, τέσσερις και πλέον δεκαετίες μετά τον πόλεμο του 1982.

Η ένταση μάλιστα αυξήθηκε προσφάτως, μετά τις δύο προκρίσεις της Αργεντινής -επί της Αιγύπτου και επί της Νορβηγίας-, όταν οι διεθνείς της «συνελήφθησαν» να τραγουδούν σύνθημα με αναφορά στα νησιά Φόκλαντ, με τον προπονητή της «αλμπισελέστε», Λιονέλ Σκαλόνι, να τους παροτρύνει να ηρεμήσουν.

«Το μήνυμα προς τον λαό της Αργεντινής είναι ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα με έναν σπουδαίο προπονητή, αλλά είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, τίποτα περισσότερο από αυτό», δήλωσε σχετικά ο Σκαλόνι.

Ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ, εξέφρασε παρόμοια άποψη. «Είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και δύο παθιασμένοι ομάδες οπαδών που πηγαίνουν εκεί για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα κορυφαίου επιπέδου. Αυτό κάνει το ποδόσφαιρο. Ενώνει τους οπαδούς, ενώνει τα έθνη και θα είναι, πρόκειται για δύο περήφανα έθνη, αυτή είναι η λέξη-κλειδί, και είμαστε και οι δύο περήφανα έθνη. Το ποδόσφαιρο θα μιλήσει από μόνο του», τόνισε ο Βρετανός γκολκίπερ.

Μ πληροφορίες από την dailymail.com