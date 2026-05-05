Η αποστολή της Βαλένθια έρχεται Αθήνα, καθώς την Τετάρτη (6/5, 21:15, Novasports Prime) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Game 3 της σειράς των play off της EuroLeague.

Το «τριφύλλι» να βρίσκεται στο 2-0 και μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final-4.

Η ισπανική ομάδα ταξιδεύει με μοναδική απουσία τον Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, αλλά δεν θα είναι μόνη… Όπως αποκαλύπτει η ισπανική «AS» ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας, που εργάζεται συνήθως στη Roig Arena, θα επιβιβαστεί στην πτήση της αποστολής των «νυχτερίδων», ως προληπτικό μέτρο για την αποφυγή επεισοδίων πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά τον αγώνα.

Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε το δεύτερο παιχνίδι στη Roig Arena, που περιλάμβανε ένταση, δηλώσεις προπονητών, ανακοινώσεις των Συλλόγων και επιβολή κυρώσεων, οδήγησε τη διοίκηση να αποφασίσει τη συνοδεία επιπλέον ιδιωτικής ασφάλειας στην εκτός έδρας αποστολή.