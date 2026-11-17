Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε χωρίς πόντο στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όμως τελείωσε το ματς με 20 πόντους, σε ένα παιχνίδι όπου οι Χιτ πανηγύρισαν την πέμπτη σερί νίκη τους επικρατώντας των Ρόκετς με 128-110. Οι νικητές, που δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ, έφτασαν τις οκτώ νίκες στα τελευταία δέκα παιχνίδια τους, αντιστρέφοντας το αρχικό 0-4 της σεζόν.

O Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους (8/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/6 βολές), 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 1 λάθος σε 29 λεπτά συμμετοχής.

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