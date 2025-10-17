Με τον Κάρσεν Έντουαρντς να πυροβολεί κατά ριπάς (36π.) η Βίρτους Μπολόνια πέρασε νικηφόρα την Παρασκευή από τη Λιόν, επικρατώντας με 90-83 πί της Βιλερμπάν, για την 5η αγωνιστική της Euroleague και βελτίωσε σε 3-2 το ρεκόρ της.

Ματς για… γερά νεύρα πραγματοποιήθηκε στο «Αστρομπάλ» με το προβάδισμα να εναλλάσσεται διαρκώς και καμία ομάδα να μην μπορεί να εξασφαλίσει διαφορά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο προβάδισμα ήταν των γηπεδούχων, μόλις 6 πόντοι (64-58), λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος.

Διαφορά την οποία αμέσως «έσβησε» με 13-0 η Βίρτους για να προηγηθεί 71-64 στο 32:30 και να δημιουργήσει μομέντουμ νίκης. Ο Γκλιν Γουότσον (24π.) ήταν σε σπουδαία μέρα και προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι, όμως αποδείχθηκε ανέφικτο.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν ασυγκράτητος και με 36 πόντους (7/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 7/8 βολές) οδήγησε τη Βίρτους στη νίκη με 90-83, ενώ από τους γηπεδούχους, που βρίσκονται στην στην «ουρά» της κατάταξης με ρεκόρ 1-4, κορυφαίος ήταν ο Γουότσον με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-40, 64-61, 83-90

