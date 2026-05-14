Το «Dai dai» της Σακίρα είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ θα λάβει μέρος στο σόου που θα γίνει στο ημίχρονο του τελικού της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις 19/7 στο στάδιο «MetLife» στο Ιστ Ράδεφορντ στο Νιού Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή.

Μαζί της θα εμφανιστεί και η «βασίλισσα» Μαντόνα, αλλά και το επταμελές ανδρικό ποπ συγκρότημα από τη Νότια Κορέα, οι BTS, γνωστοί και ως Bangtan Boys.

Καλλιτεχνικός διευθυντής για το σόου αυτό θα είναι ο Κρις Μάρτιν, τραγουδιστής του συγκροτήματος Coldplay.