Η Γερμανία υπερασπίστηκε την… παράδοση που τη θέλει στο τέλος να νικά και επικρατώντας με 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού χάρη στο γκολ του Ούνταβ στο 90+4’, εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με δύο νίκες στον 5ο όμιλο.

Η Ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά στο τέλος το ματς το κερδίζουν οι Γερμανοί, όπως είχε πει ο Γκάρι Λίνεκερ.

Η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε πιο αποφασισμένη και στο 30’ άνοιξε το σκορ, όταν μετά από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Ντιομαντέ, ο Φρανκ Κεσιέ εκτέλεσε για το 1-0. Στη συνέχεια οι «Ελέφαντες» οπισθοχώρησαν, ποντάροντας στις αντεπιθέσεις, με τη Γερμανία να δυσκολεύεται να βρει λύσεις.

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