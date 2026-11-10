Παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, συνοδευόμενα από τους δασκάλους ή τους προπονητές τους, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Παρασκευής (13/11) για το Nations League μεταξύ Σερβίας και Γερμανίας, ομάδες που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο (League A2) με την εθνική μας και την Ολλανδία.

Αν και η Σερβία ήταν αρχικά υποχρεωμένη να δώσει αυτόν τον εντός έδρας αγώνα στο Βελιγράδι κεκλεισμένων των θυρών οι κανονισμοί της UEFA επιτρέπουν την παρουσία της συγκεκριμένης ομάδας θεατών.

H ποινή επιβλήθηκε λόγω ρατσιστικής/διακριτικής συμπεριφοράς των φιλάθλων της σε αναμετρήσεις εναντίον της Ολλανδίας και της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο.

Αναμένοναι περίπου 5.000 θεατές σε ένα στάδιο χωρητικότητας 55.000 θέσεων.

Στη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία διατέθηκαν επίσης πενήντα εισιτήρια, τα οποία δόθηκαν σε πιστούς φιλάθλους της ομάδας.

Η UEFA, επέβαλε τη σχετική ποινή τον περασμένο μήνα, ενώ η σερβική ομοσπονδία κλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.