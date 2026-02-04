Η μετακίνηση του Ενγκολό Καντέ από τη Σαουδική Αραβία στη Φενέρμπαχτσε πέρασε από δυσκολίες και τελικά ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη μεταγραφή, ευχαριστώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας, του οποίου η ανάμειξη στην υπόθεση ήταν καθοριστική, καθώς η Φενέρ είχε αρχικά δει την άφιξη του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 να απορρίπτεται λόγω εγγράφων που ελήφθησαν μετά την προθεσμία.

Η Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν διευκρίνισε τη διάρκεια του συμβολαίου που προσφέρθηκε στον παίκτη, και δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι της Αλ-Ιτιχάντ είχαν «εισαγάγει λανθασμένα» τις πληροφορίες σχετικά με τη μεταγραφή του Γάλλου στο ειδικό λογισμικό (TMS) της FIFA, ακριβώς τη στιγμή που έκλεινε η μεταγραφική περίοδος στη Σαουδική Αραβία.

«Κάποιες ιστορίες χρειάζονται χρόνο, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ. Καλώς ήρθες στη Φενέρμπαχτσε, Ενγκολό Καντέ», έγραψε (4/2) τελικά η τουρκική ομάδα στο X.

Μετά το φιάσκο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πετούσε στη Σαουδική Αραβία για συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, χρησιμοποίησε την επιρροή του.

«Εκ μέρους μου και της ομάδας, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την ακλόνητη υποστήριξή του, η οποία επέτρεψε σε αυτή τη διαδικασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Φενέρμπαχτσε και του τουρκικού ποδοσφαίρου», έγραψε (4/2) ο πρόεδρος της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, Σαντετίν Σαράν.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο 34χρονος Καντέ αρνήθηκε να προπονηθεί προκειμένου να ασκήσει πίεση στη διοίκηση της ομάδας του και να μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε, ενώ η FIFA στη συνέχεια έδωσε την έγκρισή της για τη μεταγραφή του αμυντικού μέσου.

Ο στόχος του Καντέ είναι να παραμείνει σε φόρμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διοργανώσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου).