Ο Ραφίνια είχε κέφια, πέτυχε χατ-τρικ και… η Μπαρτσελόνα «φιλοδώρησε» με 5 γκολ την Σεβίλλη. Η Μπέτις αρκέστηκε στο 1-1 με την Θέλτα πριν από την ρεβανς με Παναθηναϊκό ενώ η Εσπανιόλ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μαγιόρκα και έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη.

Η Μπαρτσελόνα σκόρπισε στους πέντε ανέμους την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα για την 28η αγωνιστική της La Liga και με χατ-τρικ Ραφίνια πήρε την νίκη με 5-2 και διατηρήθηκε στο +4 στην κορυφή από την δεύτερη της βαθμολογίας Ρεάλ Μαδρίτης.

