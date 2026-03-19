Βαρύ ήταν το τίμημα του αποκλεισμού για τη Γαλατάσαραϊ στο «Άνφιλντ», καθώς πέρα από την ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ και τον αποκλεισμό από τη φάση των «16» του Champions League, προέκυψαν και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Ο Βίκτορ Όσιμεν αγωνίστηκε σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη τραυματιστεί στο χέρι. Οι ενοχλήσεις αποδείχθηκαν τελικά πιο σοβαρές απ’ όσο αρχικά εκτιμήθηκε, καθώς οι εξετάσεις μετά το τέλος του αγώνα έδειξαν κάταγμα στο δεξί αντιβράχιο. Ο Νιγηριανός επιθετικός τέθηκε εκτός στο δεύτερο μέρος για προληπτικούς λόγους, ενώ του τοποθετήθηκε γύψος και τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί αν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

