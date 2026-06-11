Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 100-80 της Βενέτσια εντός έδρας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Lega Basket Serie A.

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