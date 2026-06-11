Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 100-80 της Βενέτσια εντός έδρας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Lega Basket Serie A.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 100-80 της Βενέτσια εντός έδρας και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Lega Basket Serie A.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.