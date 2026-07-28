Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άνοιξε την πόρτα της νέας του ζωής στο Μαϊάμι. Ο «Greek Freak», δημοσίευσε ένα vlog διάρκειας 22 λεπτών καταγράφοντας κάθε στιγμή της μετάβασής του στη Φλόριντα, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής μεταγραφής του από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ.

Το βίντεο ξεκινά με ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον ίδιο: «Έχω πετύχει πολλά στην καριέρα μου, αλλά ένας από τους στόχους είναι να κερδίσω ένα ακόμη Πρωτάθλημα», δείχνοντας πως η δίψα του για νέες επιτυχίες παραμένει αναλλοίωτη.

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