Υπό τις οδηγίες του Κάρλος Κεϊρόζ θα αγωνιστεί η Εθνική Γκάνας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο πολύπειρος τεχνικός, ο οποίος διάγει το 73ο έτος της ηλικίας του αποδέχτηκε την πρόταση των Αφρικανών, κι έτσι θα καθοδηγήσει τα «Μαύρα Αστέρια» στην προσεχή διοργάνωση.

«Ο προπονητής Κάρλος Κεϊρόζ ξεκινά αμέσως την εργασία του για να προετοιμάσει την ομάδα μας για το τουρνουά, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της γκανέζικης ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, στην οποία πάντως δεν προσδιορίζεται ο χρονικός ορίζοντας της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr